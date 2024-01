Calcio Eccellenza. L’Ardor fa 0-0 a Ponte. Muggiò pareggia a Cantù

Cinque brianzole di Eccellenza su sei in campo nel weekend per scaldare i motori in vista della ripresa del campionato prevista per domenica. L’unica a non farlo è stata la Leon, annullata l’amichevole contro l’Ospitaletto per maltempo. Tutte in campo le altre. Nel girone A è finita a reti inviolate la sfida di Pontelambro tra i padroni di casa e l’Ardor Lazzate. Sconfitta di misura invece per la Base che si arrende 2-1 a Calolziocorte. Il Meda aveva giocato sabato pareggiando 2-2 con l’Altabrianza. Nel girone B abbiamo l’unica che festeggia ed è la Vis Nova che opta per un impegno più morbido contro una formazione di Promozione e a Concorezzo batte 4-1 i biancorossi di casa. Non va oltre l’1-1 il rinnovatissimo Muggiò contro il Castello Cantù. Grande spettacolo e grande pubblico invece allo stadio Ferruccio di Seregno dove sono serviti i calci di rigore per stabilire l’assegnazione della Coppa Italia regionale di Eccellenza. L’ha spuntata la Solbiatese dopo che al 90’ prima e al 120’ poi il punteggio si era fissato sul 3-3 in un alternarsi di emozioni e gol.

Ro.San.