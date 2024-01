Calcio Eccellenza. L’Ardor si regala il portiere De Toni

L’Ardor Lazzate vuole giocare un girone di ritorno importante, l’obiettivo (minimo) sono i playoff. E per farsi trovare pronta, mister Fedele ha chiesto alla società un profilo d’esperienza da mettere tra i pali. E il club lo ha accontentato prelevando dalla Leon l’esperto Andrea De Toni che il prossimo novembre compirà 30 anni. Per lui prime apparizioni in serie D a Lecco nella stagione 2013/14, nel 2015 passa al Pavia in Lega Pro, categoria che mantiene fino al 2017 difendendo anche i colori di Pordenone e Taranto. Poi va ancora al Pavia in D, di seguito scende in Eccellenza a Voghera dove rimane fino al giugno scorso contribuendo alla promozione dei rossoneri. Inizia la stagione a Vimercate, ora è a Lazzate pronto per l’esordio di domenica.

Ro.San.