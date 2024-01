Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne costringe al pari la Castiglionese

CASTIGLIONESE

0

ASTA

0

CASTIGLIONESE (4-3-1-2): Ubirti; Meoni, Menchetti, Menci, Giorgi; Viciani (60’ Castaldo), Kameni (74’ Tacchini), Minucci; Ricci; Falomi (85’ Imparato), Borghesi (’74 Talladira).

Panchina: Marzani, Cecci, Barboncini, Salvi, Balliu. Allenatore Fani.

ASTA (4-3-3): Anselmi; Di Renzone, Grassini, Bianchi, Bardotti; Mazza, Ceccatelli, Guidarelli (60’ Pugliese); Jrad (88’ Gianni), Doka (78’ Dieme), Discepolo (92’ Curcio).

Panchina: Cicali, Cinelli, Seri, Cappelli. Allenatore Bartoli.

Arbitro Bogo di Oristano (Giunta e Spiniello).

CASTIGLIONE – Un buon punto quello conquistato dall’Asta sul campo della Castiglionese. La prima mezz’ora è di studio, con i padroni di casa che tengono in mano il pallino del gioco. Gli arancioblù sono però bravi a fare buona guardia e a ripartire senza farsi schiacciare. Sul finire del primo tempo la Castiglionese impegna, con dei cross insidiosi, Anselmi che riesce sempre ad allontanare il pericolo. Nella ripresa la squadra di Bartoli è meno attendista e arriva con buona frequenza dalle parti di Ubirti: il tiro di Discepolo è fuori misura, in due circostanze la fuga di Doka viene fermata dalla difesa sul più bello. Anche Jrad ha un paio di potenziali chance non concretizzate.