Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne superata a domicilio dalla Lastrigiana

ASTA

0

LASTRIGIANA

1

ASTA (4-3-3): Cefariello; Bonechi, Manganelli, De Vitis, Tognetti; Ceccatelli (40’ pt Bandini), Hoxhai (19’ st Rossini), Falugiani (13’ st Di Leo); Discepolo, Jrad, Cianciolo.

Panchina: Di Bonito, Parricchi, Bardotti, Curcio, Cappelli, Pittalis. Allenatore Bartoli.

LASTRIGIANA (3-4-3): Marziano; Canali, Piccione, Nencini; Pierattini, Innocenti (45’ st Castiglioni), Del Colle, Martini; Romei (38’ st Bibaj), Palaj (Crini 34’ St), Mostifalconi (30’ st Tomeo).

Panchina: Isolani, Lazzeri, Luka, Becagli, Mandolini. Allenatore Gambadori.

Arbitro Ogliormino di Piombino (Gambini e Gentili).

Rete: 39’ pt Romei.

Note – Ammoniti: Cianciolo, Marziano e Rossini.

SIENA – E’un episodio a decidere Asta-Lastrigiana: passano gli ospiti, grazie al gol di Romei. L’inizio è a tinte arancioblù: Jrad prima colpisce male sotto porta, poi trova sulla sua strada un grande Marziano. L’Asta è in pieno controllo, ma al 39’, con Ceccatelli (poi sostituito da Bandini) out per un infortunio, Romei trasforma il suggerimento di Nencini. Dopo il vantaggio la Lastrigiana pensa a difendersi, l’Asta ha il pallino del gioco, ma non trova lo spunto sotto porta; la chance migliore, di Bandini, è sventata da Marziano. Gli ospiti hanno anche la chance del 2-0, ma Romei colpisce male a porta vuota.