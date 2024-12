Calcio Eccellenza. Leon e Fucina, due capitomboli in anticipo

Ultimo sabato del 2024 da dimenticare per Leon e Fucina nei due anticipi di ieri del girone B di Eccellenza. Pesantissima nelle proporzioni ma anche per come si potrebbe ripercuotere sulla classifica la sconfitta degli orange di Vimercate battuti 5-2 a Erba dall’Arcellasco, formazione poco sopra la zona playout. Partita virtualmente chiusa dopo venti minuti con i padroni di casa avanti di due reti. La riapre al 24’ Pelle, ma trenta secondi più tardi arriva il 3-1 di Giugliano che affossa le speranze. Parzialissima consolazione il gol di Bonseri, il primo dopo l’infortunio, per il definitivo 5-2. Capitomboli del genere non possono però far parte del dna di una squadra che parte con l’obiettivo di vincere il campionato. Se oggi la capolista Mapello dovesse vincere a Segrate contro la Calvairate andrebbe a +10. Si allontana dalle posizioni che contano anche la Fucina che perde 2-0 ad Almenno san Salvatore. E chissà se la pausa natalizia servirà a fare un po’ di chiarezza a livello tecnico a Muggiò. Completa il programma nel girone B il match salvezza di oggi ad Arcore tra Casati e Olginatese. Nel girone A fari puntati A Meda dove i bianconeri ricevono l’Ardor. Un’assenza (pesante) per parte: Crea tra i padroni di casa, Fogal per gli ospiti. Base-Casteggio e Lentatese-Sestese gli altri due match prima dello stop.

Ro.San.