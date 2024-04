Calcio Eccellenza. Leon fa pari e si mangia le mani. Vis Nova perde in casa e va giù

Un’altra occasione persa per la Leon “tradita“ ancora una volta dalla sua fragilità difensiva e non certo dalla prolificità delle punte. Bonseri fa una doppietta, segna anche Pelle ma tre reti non bastano per fare bottino pieno a Treviglio. Finisce 3-3, il Sondrio perde clamorosamente contro il Lemine Almenno, ne approfitta il Mapello che pur dopo una settimana turbolenta sbanca Offanengo e si riporta a -1 dai valtellinesi a due settimane dallo scontro diretto dell’ultima giornata. Gli orange di Joelson restano a -4 dalla vetta e si mangiano le mani. Verdetto impietoso ma ampiamente scritto da almeno un mese sempre nel girone B di Eccellenza dove la Vis Nova perde in casa contro il Calolziocorte; una sconfitta che certifica a livello aritmetico la retrocessione in Promozione. Nel girone A ci sono almeno un paio di risultati importanti.

In alto l’Ardor Lazzate vince 3-2 sul campo della Vergiatese; segnano Moretti, Giangaspero e Guanziroli e i gialloblù si mettono alle spalle il Pavia e tengono nel mirano il Magenta mentre in vetta l’Oltrepò ha festeggiato la promozione in D. Gran colpo del Meda che grazie al guizzo di Romano batte di misura la Sestese e supera di nuovo il Verbano. La formazione bianconera è l’unica delle sette in coda a fare punti. Ora evitare la retrocessione diretta è possibile. Ininfluente il ko della Base a Caronno. Ro.San.