Calcio Eccellenza. Leon, missione “remuntada“: si parte contro l’Alta Brianza

La disperata operazione “remuntada“ della Leon sul Mapello inizia oggi, prima giornata di ritorno, avvalorata dalle operazioni di mercato che hanno portato a Vimercate Gerevini, Trovato e Saini. La società ci crede ancora nonostante siano 10 i punti da recuperare sulla capolista bergamasca. La Leon, priva dello squalificato Brambilla, riceve l’Alta Brianza. Sempre nel girone B vuole tornare in zona playoff la Fucina. Contrariamente a quanto aveva paventato il presidente Luciano Pace durante la pausa invernale non è stato ufficializzato il nome di un nuovo allenatore pertanto oggi in panchina a Muggiò ci dovrebbe essere ancora lui a dirigere la squadra nella difficilissima sfida contro i milanesi della Calvairate. Squalificato Gilles Duguet. Nel girone A l’Ardor Lazzate scende in campo alle 15 contro il Sedriano e vedremo se l’undici di partenza includerà l’ultimo arrivato Flavio Becerri (foto). Con la classifica che dalla mediana in giù si è ulteriormente compattata non può permettersi pause di riflessione il Meda che a Casteggio dovrà fare a meno del suo baluardo difensivo Ambrosini. La Lentatese, nel gruppone delle squadre a quota 19, riceve la “matricola terribile“ Mariano. Dovrà invece fare un 2025 da record la Base, ultima della classe, se vorrà mantenere la categoria. Mancherà a Sesto Calende, per squalifica (4 turni), l’attaccante Ramos.

Ro.San.