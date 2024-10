Calcio Eccellenza. Massese, Pisciotta vuole i tre punti contro la Cuoiopelli

di

Al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno per tornare a far punti. La Massese si è messa alle spalle l’inaspettato stop interno col Castelnuovo Garfagnana ed è vogliosa di riprendere la propria marcia. In testa a tutti il tecnico Massimiliano Pisciotta che è tornato a concentrarsi sulle vicende di campo lasciando nel dimenticatoio lo spiacevole episodio di cui è stato vittima nel post partita di domenica. "Penso solo ad allenare questa squadra e sono convinto che se continuerà a giocare così di partite da qui alla fine del campionato ne perderà più poche. Col Castelnuovo Garfagnana dovevamo andare al riposo sul 3 a 0 per le occasioni create. Ho rivisto attentamente la gara e posso ribadire che i ragazzi hanno fatto una buona gara e confermare che la squadra sta bene. Adesso abbiamo anche recuperato tutti gli infortunati e quindi posso permettermi tutte le scelte che voglio. Posso cambiare dall’inizio o in corsa o anche modificare il modulo. Il fatto che la Cuoiopelli sia ultima non ci deve far abbassare la guardia. Noi guardiamo in casa nostra non in quella d’altri".

Da oggi le gare esterne della Massese , previo consenso della squadra ospitante, saranno visibili in diretta sul canale ufficiale youtube della società bianconera, @massesecalcio1919yt, al quale è possibile anche iscriversi per avere tutte le notifiche. L’iniziativa è della Massese e le dirette sono prodotte dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi.