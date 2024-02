Calcio Eccellenza. Mazzola, che botta. Dominio Scandicci e 5 gol incassati

SCANDICCI

5

MAZZOLA

1

SCANDICCI: Masini, Frascadore, Dodaro, Sinisgallo (77’ Alfani), Menini, La Rosa, Meucci (45’ Corsi M.), Poli, Del Pela (70’ Vezzi), Cito (81’ Ridolfi), Grillo (73’ Cenni).

Panchina: Lampignano, Lastrucci, Edu Mengue. Allenatore Ventrice.

MAZZOLA: Cefariello, Nassi (29’ Bonechi L.), Gianneschi, Burato, De Luca (59’ Fabbrini), Bonechi N., Corsi (79’ Majuri), Cruciani, Bartolini, Baroni (70’ Hoxhaj), Pierangioli (32’ Cavallini).

Panchina: Florindi, Simi, Silvestri, Landozzi. Allenatore Argilli.

Arbitro Zmau di Prato (Cerofolini – Rama).

Reti: 14’ Cruciani, 29’ Del Pela, 45’+3 Poli, 60’ Cito, 69’ Del Pela, 89’ La Rosa.

Note – Ammoniti: Sinisgallo, Cito, Grillo, Cavallini, Corsi, Fabbrini. Recupero: 4’ e 2’.

SCANDICCI – Sconfitta netta per il Mazzola a Scandicci, in una gara di alta classifica che ha visto i padroni di casa rimontare lo svantaggio iniziale e chiudere la pratica nel secondo tempo. Mazzola che parte bene e passa in vantaggio con Cruciani che prende la mira e infila la palla dove Masini non può arrivare. La rete scuote i blues che, al 19’, sfondano sulla sinistra con Dodaro che so vede murare dall’uscita di Cefariello. Alla mezz’ora lo Scandicci pareggia con Del Pela, 1-1. Il Mazzola, nel giro di tre minuti, perde Pierangioli e Nassi, bloccati da fastidi muscolari, e nel finale va sotto: Poli penetra tra le maglie avversarie e incorna la palla che vale il vantaggio. La ripresa si apre con la super occasione senese di Bonechi, pescato da Gianneschi, che colpisce la traversa. Nel momento migliore per il Mazzola arriva il tris: Cito intercetta sulla trequarti, corre a grandi falcate verso la porta e batte Cefariello con un preciso diagonale. Al 65’ altra occasione importante per gli ospiti, Masini si supera sulla potente staffilata di Gianneschi. Del Pela chiude però i conti poco dopo, 4-1 . Fiorentini padroni del match e abili a calare il pokerissimo nel finale con La Rosa.