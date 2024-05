Calcio Eccellenza. Meda deve tentare l’impresa salvezza:: "È la più complicata»

Tre vittorie di fila che tengono viva la speranza. Ma tra la salvezza e il Meda c’è, in mezzo, l’Accademia Pavese, “fresca“ avversaria dei bianconeri in campionato e battuta in trasferta con una doppietta di Laribi. Ai playout la sfida si ripete col match di andata domenica pomeriggio in provincia di Pavia e il ritorno 7 giorni dopo al “Mino Favini“. Tutto in 180 minuti, ma il Meda di quest’anno ha abituato a imprese più complicate, come sottolinea mister Cairoli dopo il blitz a Saronno. "Ci troviamo in una situazione che solo una ventina di giorni fa era insperata, siamo stati bravi a rimettere in piedi una stagione che rischiava di essere disastrosa, quindi va fatto un plauso ai ragazzi. Ora prepareremo con attenzione le due partite più complicate dell’anno".

Ro.San.