Calcio Eccellenza. Mobilieri, Juniores super. Sisti: "Non andremo via»

Festeggiatissimi gli Juniores dei Mobilieri Ponsacco che mercoledì battendo nel recupero il Cenaia per 1 a 0 hanno vinto il campionato Regionale girone C con 5 giornate di anticipo conquistando la categoria Elite. Un percorso quello dei giovani rossoblu guidati da mister Pertici davvero avvincente che ha concesso poche chance agli avversari fin dalla partenza viaggiando alla media di 2,5 punti a partita. Non poteva mancare alla celebrazione dei giovani rossoblu il Presidente Valerio Sisti, che ha avuto parole di elogio verso i giocatori e lo staff definendo "gioiello" l’intera organizzazione. Il presidente Sisti mette in rilievo che oltre agli Juniores c’è un rinnovato e vitale settore giovanile composto da 250 ragazzi che sono il leit motiv per la città di Ponsacco con la guida di Ameli e Benvenuti. L’occasione è stata giusta per avere dal presidente alcune precisazioni su le illazioni che circolano sulla società rossoblù e sul momento della prima squadra. "Certamente credevo all’inizio di aver costruito un squadra con minori preoccupazioni. Comunque – afferma Sisti – i cambi dei tecnici che ho fatto di allenatori e staff perché voglio aver la coscienza a posto e provarle di tutte. Sulle voci che circolano sulla nostra presenza o meno a Ponsacco sono messe ad arte. Sappiamo bene che ci sono due società e gli spazi sono questi, un sintetico risolverebbe molti problemi. Voglio assolutamente confermare che io voglio rimanere qui indipendente dal risultato del campionato: la mia società è i Mobilieri Ponsacco. Le due società ponsacchine possono far bene entrambe seguendo la loro strada". "Presto ci sarà il bando per assegnare la gestione degli impianti sportivi – precisa Sisti – è necessario per noi prenderlo abbiamo le carte in regola con la categoria, il settore giovanile, e soprattutto i conti in pari, non abbiamo un centesimo di debito. Chiediamo all’amministrazione comunale di farci sapere appena verrà fuori il bando, per partecipare e vincerlo. Sarà fondamentale per restare qui".

Luciano Lombardi