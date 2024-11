Calcio Eccellenza. Muggiò non ha fretta. Anania resta in panchina anche in casa Olginate

A Muggiò si tira dritto con Domenico Anania, almeno fino a domenica pomeriggio quando è in programma la sfida della Fucina in trasferta nella tana del fanalino di coda Olginatese. Così ha deciso il presidente Luciano Pace (nella foto) sulla scorta di una trattativa quasi conclusa ma poi non andata a buon fine con il profilo prescelto per il post Venantini, ma soprattutto sull’ottima reazione della squadra contro la seconda forza del campionato Tribiano battuta 4-3 (ma si era anche sul 4-1) che ha rilanciato in chiave playoff la formazione verdeblù nel girone B di Eccellenza. Contro i lecchesi quindi ci sarà ancora Anania e in base all’andamento della gara la società prenderà una decisione definitiva. "Abbiamo allestito uno staff di valore, competente che lavora bene insieme. Se continua a funzionare come ha fatto finora, perché non devo dare la possibilità a questi ragazzi di continuare?" ha detto ieri il presidente Pace.

Ro.San.