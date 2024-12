Calcio Eccellenza. Muggiò sgambetta Leon. In panchina il “pres“

Sette giorni fa la sconfitta pesante nella tana della capolista Mapello. La settimana dopo si ribalta tutto. Subito in campo i tre nuovi innesti (Vivenzio tra i pali al posto di Menegon prelevato dalla Tritium, poi Bingo e Rea ufficializzati nello scorso fine settimana e immediatamente titolari) e le cose cambiano da così a così. Ne fa le spese la seconda forza Leon che al “Superga“ di Muggiò si inchina 2-1 a una Fucina “dalle sette vite“ che fa saltare il banco grazie ai gol di Picci e Colombo compattando ancora di più il lotto delle inseguitrici del Mapello. I bergamaschi ne approfittano solo a metà pareggiando il derby con il Lemine Almenno che vale però il +7 e il titolo di campione d’inverno con due giornate d’anticipo. Ma oltre al gran gol della vittoria di Picci diventato “virale“, la vera notizia della domenica è che sulla panchina della Fucina non c’è più Domenico Anania, indisponibile per motivi personali (non dovrebbe più sostenere il doppio ruolo prima squadra-settore giovanile), bensì il presidente Luciano Pace (foto) che essendo dotato di patentino ha potuto assolvere il compito regolarmente. La domanda sorge spontanea: chi ci sarà alla guida della squadra stasera all’allenamento di ripresa e domenica contro la Tritium? È lo stesso Pace a chiarire l’arcano: "Siamo alla ricerca di un mister, ma tutti i profili contattati subentrerebbero alla pausa per avere tempo e modo di lavorare con la squadra e trasmettere il loro credo. A meno di sorprese continueremo così fino al giro di boa, poi arriverà qualcuno…".

Sempre nel girone B la Casati Arcore si fa raggiungere a tempo scaduto dalla Milanese dopo il gol del vantaggio di Bassani. Una rete del difensore Mzoughi regala il terzo successo di fila all’Ardor e il derby con la Base priva anche di Romeo accolto dalla Caronnese. I gialloblù agganciano così il quinto posto della graduatoria del girone A in coabitazione con la Rhodense, il terzo è a un punto, il secondo a due, il primo a cinque. Questo significa che tutto si riapre anche in chiave vetta in virtù della sconfitta della Solbiatese battuta dal Mariano. Pareggio spettacolare per la Lentatese a cui non basta segnare tre gol in casa per avere ragione del Casteggio.

Ro.San.