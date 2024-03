Calcio Eccellenza. Non si gioca al Chiavacci. L’arbitro rinvia la gara tra Zenith e Fratres

Zenith Prato

rinv.

Fratres Perignano

rinv.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Gonfiantini, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. All. Settesoldi.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Acosta, Scremin, Petri, Arvia, Mancini, Martinelli, Ficarra, Zefi, Rosi, Sciapi. All. Colombini.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale.

Non si gioca nemmeno un minuto al "Chiavacci". Fra l’incredulità generale, viste le tutt’altro che pessime condizioni del manto erboso, il direttore di gara dopo attento e approfondito sopralluogo con i due capitani, decide di rinviare la gara fra Zenith Prato e Fratres Perignano per impraticabilità del campo. Decisione che probabilmente scontenta entrambe le formazioni, visto che la gara dovrà essere recuperata o in un turno infrasettimanale inatteso, che soprattutto per gli ospiti potrebbe essere problematico da gestire, o durante la prossima sosta del girone A di Eccellenza.