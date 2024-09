Calcio Eccellenza: oggi derby al Bernicchi. Città di Castello-Sansepolcro. Debutta Mambrini, ma quanti guai

CITTÀ DI CASTELLO – All’orizzonte c’è il derby tradizionalmente più sentito (oggi alle 15.45 allo stadio "Bernicchi" contro il Vivi Altotevere Sansepolcro, arbitro Tomei di Sapri) ma si fatica quasi ad accorgersene. Il Città di Castello sembra sempre più un porto di mare, il via vai (i movimenti in uscita sono decisamente superiori a quelli in entrata) da stazione Termini a Ferragosto. Per quanto concerne la struttura tecnica, sono stati esonerati l’allenatore Mario Palazzi ed il suo vice Carlo Bernardini, fine del rapporto anche con il Ds Giorgio Contu ed il preparatore atletico Giosuè Cabitta. Il nuovo allenatore è Lorenzo Mambrini, reduce da esperienze a Panama e Guantanamo e, prima ancora, a Cuba (con un massimo campionato vinto e la guida della Nazionale): suo vice è Lorenzo Angelini, ex Selci Nardi e Virtus San Giustino. Sul fronte giocatori, dopo che il difensore Lorenzo Fanetti aveva già da giorni salutato la compagnia, se ne sono andati anche i centrocampisti Giulio Benettini ed Edoardo De Montis e gli attaccanti Davide Bartolini e Gabriele Natale: l’elenco, già folto, è certamente destinato ad ingrossarsi, con altri 3-4 atleti che hanno la valigia pronta. Sul fronte arrivi, si segnalano quelli degli albanesi classe 2004 Shabanaj ed Aliaj (entrambi già da un po’ si allenavano con la squadra biancorossa) e del rumeno classe 2005 Babei, proveniente dal Castiglione del Lago. In questa situazione che definire caotica è un eufemismo, con un futuro che appare radioso quanto una giornata con cielo plumbeo e minaccia di temporali in arrivo, il Città di Castello oggi ospita la capolista del torneo, a punteggio pieno dopo 3 partite.

Paolo Cocchieri