CALCIO ECCELLENZA: oggi la sfida col valdinievole montecatini. La Zenith tenta l’operazione sorpasso

Zenith Prato incerottata per la sfida casalinga valida come 13ª giornata di andata del girone A di Eccellenza. Oggi alle 14.30 i bluamaranto ospiteranno il Valdinievole Montecatini per provare a mettere in cascina punti importanti per risollevarsi in classifica. Mister Settesoldi avrà più di un problema nello schierare la formazione, viste le assenze dello squalificato Lunghi e degli infortunati Falteri, Gonfiantini, Luka e Mari. Rientrerà a disposizione in difesa Bagni, che però non è al 100%, come l’attaccante Chiaramonti. "Sarà la prima domenica in cui avremo davvero grossi problemi di organico, ma non mi piace la cultura degli alibi – commenta Settesoldi -. Affronteremo una squadra con alcune individualità tecnicamente importanti, che quando azzeccano la giornata giusta sono in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Montecatini è un punto avanti a noi. Conta moltissimo fare risultato e portare a casa punti pesanti".

L. M.