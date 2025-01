Calcio eccellenza. Ore 20: Fcr-Faenza, match da non fallire

Turno infrasettimanale di campionato, oggi, per l’Fcr Forlì. All’Antistadio 1 (ore 20) i biancorossi ricevono la visita del Faenza nella gara valevole per la 19ª giornata, seconda di ritorno, di Eccellenza (girone B). Momento down per la truppa di Simone Muccioli, battuta (3-1) domenica anche dal Sanpaimola e in serie negativa da due turni. Sono già 10 le sconfitte incassate: solo il Granamica – ultimo della classe con Vis Novafeltria e proprio Faenza – ha fatto peggio (11). L’Fcr è l’unica squadra del torneo a non aver mai pareggiato. I forlivesi sono scivolati così a metà classifica, 5 metri sopra la zona playout, e adesso chiedono strada ai manfredi per non piombare nel tunnel della crisi.

Piegato di corto muso (1-0) il Gambettola – flop totale del campionato –, il Faenza cerca, invece, conferme lontano dalle mura amiche per continuare a risalire la china di una classifica che oggi lo vedrebbe retrocedere in Promozione.

m. l.