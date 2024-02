Calcio Eccellenza. Per il Castelfiorentino è scontro salvezza

Altra giornata, la quinta di ritorno, importante per le tre formazioni del territorio impegnate nel girone A del campionato di Eccellenza. Le due compagini messe meglio in classifica, Montespertoli e Fucecchio, seppur per motivi diversi, sono attese da due sfide complicate. Partiamo dai gialloverdi di mister Sarti, attualmente terzi a meno 4 dalla Cuoiopelli e a meno 8 dal Tuttocuoio, che domani alle 14.30 ospiteranno a Baccaiano la Geotermica. I pisani sono penultimi con appena 2 punti di vantaggio sul Castelfiorentino, ma vengono da due brillanti vittorie contro squadre sulla carta ben più quotate come Cuoiopelli e Fratres Perignano. Insomma, un avversario assolutamente da non sottovalutare per capitan Maltomini e compagni che, oltre ad essere la terza compagine meno perforata del girone (un solo gol incassato nelle ultime 5 partite) insieme alla capolista Tuttocuoio sono anche la squadra ad avere perso di meno (3 volte). Veniamo poi al Fucecchio, di scena sempre domani alle 14.30 a Livorno contro la Pro Sorgenti.

I labronici hanno 25 punti, appena 2 in meno dei bianconeri, ed hanno vinto 3 delle ultime 4 uscite con 7 reti all’attivo. I due successi sono arrivati proprio tra le mura amiche, dove prima di battere Lanciotto e Camaiore la Pro Livorno aveva raccolto appena un punto. Dal canto loro i ragazzi di mister Dell’Agnello sono in serie positiva da 11 partite (5 vittorie e 6 pareggi) ed hanno dimostrato di poter fare risultato contro chiunque anche senza alcuni degli elementi più rappresentative come successo domenica scorsa al Corsini contro il Tuttocuoio, quando mancavano capitan Del Bino tra i pali e Andreotti in attacco. Chiudiamo con lo scontro diretto in chiave salvezza che attende il Castelfiorentino United: sempre domani pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30), infatti, i gialloblù valdelsani andranno a far visita al Montecatini, squadra che precede di 6 punti gli uomini di Scardigli. Mancini e soci vengono da 5 sconfitte consecutive e sono il peggior attacco e la peggior difesa del girone, ma hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari più blasonati.