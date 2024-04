Calcio Eccellenza Playoff sempre più lontani. La Massese è costretta a un en plein di vittorie

Si fa sempre più problematica per la Massese la caccia a un posto nei playoff. Ai bianconeri, al momento ottavi in classifica, serve innanzitutto risalire al quinto posto e questo significa superare tre squadre avendo solo 4 giornate a disposizione. A rendere più complicata la situazione ci ha pensato, però, lo Zenith Prato aggiudicandosi il recupero pre-pasquale contro la Fratres Perignano. Così facendo i pratesi si sono portati a +10 dalla Massese che dovrà d’ora in poi stare attenta anche alla forbice dei 10 punti tra seconda e quinta classificata in presenza della quale non si dà luogo alla disputa del playoff. La Massese ieri ha iniziato la settimana di avvicinamento al fondamentale match contro il Montespertoli. Quella di domenica allo stadio Vitali sarà la prima di quattro finali nelle quali c’è solo un risultato che conta, la vittoria. In casa zebrata sono già due le assenze sicure: quella dello squalificato Leonardo Terigi in difesa e dell’infortunato centrocampista Salif Sidibe. Si conta, invece, di recuperare Matteo Zavatto, che ha saltato le ultime sfide per uno stiramento.

Gianluca Bondielli