Calcio, eccellenza. Ponsacco, l’esame Camaiore per migliorare la classifica verso i play-out

Il campionato si sta avviando verso la sua conclusione ma, a due giornate dal termine, fatta eccezione per il Camaiore che arrivando primo è ormai promosso in serie D, sia per i play off ma anche per i play out, alcune situazioni devono ancora essere definite. L’impegno più severo riguarda i Mobilieri Ponsacco che devono andare a passare l’esame del Camaiore. Dopo la preziosa vittoria sul Viareggio, ottenuta domenica scorsa, la compagine ponsacchina deve fare il possibile per portare via un risultato positivo dalla trasferta di Camaiore. Affrontare i play out potendo partire da una posizione in classifica migliore da un bel vantaggio. I rossoblù potranno contare sull’organico al completo ma la corrazzata Camaiore ha dimostrato di essere molto forte, anche se le sconfitta di domenica scorsa sul campo del Real Forte Querceta potrebbe essere stato un segnale di un raggiunto appagamento, e su questo rilassamento conta anche i Mobilieri. Sul fronte play out c’è la trasferta molto impegnativa anche per i Fratres Perignano che al "Pennati" di Cenaia affronteranno la squadra locale. "Andiamo a Cenaia in un momento molto delicato per noi – dice il dg del Parignano Ragoni – in particolare per quanto riguarda l’organico a disposizione. A causa delle numerose assenze, fra infortuni e squalifiche, credo proprio che dovremo fare grande affidamento sui nostri giovani. Conto su di loro per mantenere il nostro vantaggio su chi ci segue e anche la forbice sulla Ponte Buggianese". Da parte del Cenaia la partita, vista però in ottica play off, riveste un particolare rilievo sia perché i verdi arancioni puntano a confermare la loro seconda posizione in classifica, ma anche perché, essendo un derby, c’è una voglia di rivalsa. Escluso Rossi, squalificato, l’organico del Cenaia è al completo. Infine la trasferta dei biancorossi della Cuoiopelli sul campo della Pro Livorno dovrebbe dare luogo ad uno spettacolo di buon calcio. Infatti la squadra santacrocese, già retrocessa, e quella livornese, già salva, non hanno particolari esigenze di classifica.

Pietro Mattonai