Calcio Eccellenza. Reno e Sanpaimola, il derby delle conferme. Russi e Solarolo, una voglia disperata di punti

Il campionato di Eccellenza fa gli straordinari. Nella giornata odierna si giocano infatti le gare del 2° turno di ritorno. Si replicherà poi anche domenica per la terza gara in 8 giorni.

Reno-Sanpaimola. Alle 18, al ‘Nostini’ di Sant’Alberto, è in arrivo una delle squadre più in forma del girone B. L’undici di San Patrizio è reduce infatti da 3 vittorie di fila e da 7 risultati utili consecutivi, che l’hanno proiettato al 6° posto a -5 dalla zona playoff. I padroni di casa invece, tredicesimi a quota 20, con un solo punto di margine sulla zona playout, sono alla ricerca della continuità, ma anche della forma migliore, essendo reduci da 3 ko di fila. All’andata finì 1-1.

Medicina-Solarolo. Alle 18, al ‘Lenzi’ di Sant’Antonio di Medicina, i biancorossi ospiti cercheranno di rimediare al mezzo passo falso casalingo (0-0) di domenica contro la Vis Novafeltria, penultima della classe. L’occasione fallita ha impedito di effettuare un significativo balzo, lontano dalla palude della zona playout che, con 20 punti, è ora a -1. Anche il Medicina, che di punti ne ha 22, non se la passa tanto meglio. All’andata finì 2-2.

Gambettola-Russi. I falchetti, quattordicesimi con 19 punti, in piena zona playout, avranno il compito di provare a scardinare la seconda miglior difesa del girone. Impresa non impossibile se si considera che i padroni di casa, ottavi a quota 24 in condominio con Cava Ronco e Osteria Grande, sono reduci da 3 ko nelle ultime 4 giornate. Si gioca alle 18. All’andata il Gambettola vinse 1-0 con rete di Zavatta al 96’.

Massa Lombarda-Osteria Grande. I bianconeri padroni di casa arrancano sempre al 15° posto con 17 punti, a -3 dalla zona salvezza, ma stanno comunque attraversando un momento positivo, venendo dal successo di Novafeltria e dal pareggio col Castenaso. Gli ospiti invece, ottavi a quota 24, hanno racimolato un solo punto nelle ultime 3 giornate. Si gioca al ‘Dini e Salvalai’ con fischio d’inizio alle 14.30. All’andata finì 2-2, con doppietta di Battiloro per il Massa.

Cava Ronco-Faenza. Dopo il primo successo casalingo, ottenuto domenica, al 93’, col Gambettola, i manfredi – ultimi a quota 13 in condominio con Vis Novafeltria e Granamica, a -4 dalla zona playout, ma anche a -1 dalla riattivazione del meccanismo nei confronti della tredicesima – non possono fermarsi se vogliono proseguire nella rimonta. L’occasione è ghiotta perché i padroni di casa, senza lo squalificato Zabre, sono reduci dalla sconfitta di Conselice contro il Sanpaimola. Si gioca alle 20, sul sintetico dell’antistadio ‘Morgagni’ di Forlì. All’andata la Cava Ronco vinse 1-0 con rete di Stucchi al 96’.

Le altre gare: Granamica-Castenaso, Mezzolara-Sant’Agostino, Pietracuta-Tropical Coriano, Vis Novafeltria-Sampierana.