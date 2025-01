Calcio, l’ex bandiera granata è venuto a mancare a 55 anni. Mangolini, domani il saluto a Codigoro

Si terranno domani a Codigoro, i funerali di Luca Mangolini, ex bandiera della Codigorese, venuto a mancare nei giorni scorsi. L’ultimo saluto alle 15 alla chiesa del Beata Vergine del Santo Rosario. E’ stato un arresto cardiaco a fermare il cuore dell’ex giocatore granata, che avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 14 gennaio. Quel cuore che tante volte aveva sollecitato con quell’ardore che metteva ogni volta che scendeva sul rettangolo di gioco. Il calcio era la sua passione che ha sublimato nella stagione che vide, nel 2001, la Codigorese salire dalla Prima Categoria alla Promozione, di fronte a tribune sempre gremite per sostenere i colori granata. "Mango" per gli amici, ma per tutti sul campo era il "Gattuso della Bassa", per la sua grande determinazione. Persona schietta e solare, non le mandava a dire, ma sapeva creare gruppo coi compagni di squadra.

La Codigorese ha già comunicato che sarà presente al funerale con una delegazione per onorarne la memoria. Da Codigoro si era trasferito a Fiscaglia e lavorava per un’azienda in Romagna. Lascia due figli maschi Matteo di 21 anni e Andrea di 17, entrambi con la passione del calcio, con quest’ultimo che milita nella Codigorese dove il babbo si fece tanto onore.

Sposatosi per due volte, dalla prima moglie ebbe anche una figlia che oggi è più adulta dei due giovani. "Mi stringo ai familiari – dice il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi – e sono certa di farmi portavoce delle condoglianze dell’intera comunità". Una passione per il calcio ereditata probabilmente dal babbo, ex allenatore di diverse squadre giovanili e lo ricorda anche l’assessore allo sport Samuele Bonazza, che afferma "Lascia un grande vuoto e tutti lo ricorderemo come uno dei protagonisti della miglior stagione della Codigorese".

c. c.