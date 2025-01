Raccichini carica la Civitanovese: "Abbiamo preso la strada giusta"

"Giandonato è arrivato in corsa, ma io ho visto arrivare il tiro e mi sono lanciato prendendo la palla con l’intero palmo della mano". Questa la descrizione che Matteo Raccichini, portiere classe 2000 della Civitanovese, del suo intervento sul bolide scagliato dal centrocampista ospite al 90’ della gara di domenica scorsa contro L’Aquila 1927. La parata, dipinta dai molti come un miracolo, è valsa il pareggio interno contro la seconda forza del torneo. Infatti il match è terminato a reti bianche. Eppure, la prima da titolare con la maglia rossoblù per il portiere originario di Fermo, era iniziata con un rinvio sui piedi dell’attaccante aquilano Belloni, palla fuori di poco. "Sì – ammette Raccichini – quel primo pallone è stato un po’ rischioso, ma poi la partita ha preso il piglio giusto ed è andata bene". Nel complesso non c’è molto da esultare in casa Civitanovese, perché si tratta di un pareggio. Tuttavia il punto rimediato contro gli abruzzesi può rappresentare un buon viatico in vista dei futuri impegni, quando i rivieraschi saranno chiamati ad ottenere qualche vittoria in più per centrare l’obiettivo salvezza. "Sono contento sia della prestazione personale che di quella collettiva – chiarisce l’estremo difensore ex Campobasso –. La prova è stata importante sia dal punto di vista dell’atteggiamento che dell’approccio alla gara. Per noi era necessario affrontare la partita in questo modo. Certo, si tratta di un pareggio, che però segna la strada giusta per affrontare le prossime partite".

Raccichini, portiere over arrivato agli inizi di dicembre, domenica è stato preferito al classe 2005 Gabriele Petrucci che finora era stato il titolare. "Una volta gioca uno, una volta gioca l’altro, ma sia io che Gabriele (Petrucci, ndr) dobbiamo farci trovare pronti – puntualizza Matteo Raccichini –. Se in campo ci sono io mi spendo per dare il 100%, se invece c’è Gabri cerco di aiutarlo con qualche consiglio". Domenica Visciano e soci faranno visita all’Atletico Ascoli che è reduce da tre sconfitte consecutive, in ultimo il poker subito dalla Samb. "Ora dobbiamo pensare soltanto a questa sfida – conclude il portiere rossoblù –. Affrontiamo una squadra che si trova in un momento particolare, ma allo stesso tempo forte ed attrezzata. Hanno individualità di valore e saranno agguerriti, ma noi dobbiamo vincere per fare punti". Novità sono attese dal mercato in questi giorni, come annunciato dal patron Profili. Non ancora arrivato il transfer di Vila, Padovani non è rientrato in gruppo.

Francesco Rossetti