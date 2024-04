CALCIO - ECCELLENZA. River Pieve sull’altalena. Pareggio a Ponte a Egola

TUTTOCUOIO

2

RIVER PIEVE

2

TUTTOCUOIO (4-3-3): Iacoponi; Puleo, Fiscella (19’ st Solari), Sorbo (24’ st Mustone), Severi; Papi, Remorini, Marcon (19’ st Centonze); Rossi, Massaro (44’ st Caggianese), Princiotta (19’ st Turini). (A disp.: Carcani, Battaglia, Fino, Ratti). All.: Firicano.

RIVER PIEVE (4-3-3): Biggeri; Ramacciotti (25’ st Lunardi), Di Giulio, Leshi, Filippi (7’ st Bachini); Pieretti (33’ st F. Satti), Cecchini, El Hadoui; Belluomini (25’ st Fruzzetti), Morfelli, Magera (25’ st Tocci). (A disp.: M. Satti, Marzi, Giannotti, Penco). All.: P. Fanani.

Arbitro: Marchi di Siena.

Reti: 7’ pt Morelli; 2’ st (rigore) Rossi, 21’ st Centonze, 36’ st El Hadoui.

Note: angoli 1-1; ammoniti: Remorini, Solari, Centonze; spett.: 150 circa.

PONTE A EGOLA - La squadra di Firicano, in avvio di partita, è trafitta dal destro dal limite di Morelli su ribattuta di Puleo. Il Tuttocuoio trova il pari in avvio di ripresa: Di Giulio atterra Massaro in area e dal dischetto Rossi non fallisce. Poi Centonze (complice l’incerto Biggeri) fa il temporaneo ribaltone. Riequilibra tutto la conclusione a botta sicura di El Hadaoui nel finale.

Stefano Lemmi