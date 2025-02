Calcio Eccellenza. Russi, per salvarsi serve concretezza. Obbligatorio mantenere la media punti

La vittoria di domenica scorsa contro il Granamica. E quella del turno precedente a Conselice contro il Sanpaimola. E, più in generale, i 4 turni utili consecutivi, grazie ai pareggi con Faenza e Pietracuta. Sta nella media di 2 punti a partita che ha caratterizzato le ultime 4 giornate, in particolare, la riscossa del Russi, tutto proteso a evitare la retrocessione e, magari, anche la pericolosissima ‘coda’ dei playout. A 10 turni dalla conclusione della ‘regular season’, gli arancioni viaggiano al 13° posto a quota 27, con una sola lunghezza di ritardo dal Massa Lombarda che, se terminasse oggi il campionato di Eccellenza, sarebbe in salvo. Il ritmo che sta caratterizzando il cammino del Russi in questa delicata fase della stagione (8 punti nelle ultime 4 partite), va un po’ a bilanciare le precedenti 20 giornate, condotte col freno a mano tirato, alla media di quasi un punto a partita. Nonostante il cambio in panchina da Farneti a Ferrario, i falchetti non sono riusciti a spiccare definitivamente il volo.

La musica è comunque cambiata. Con Farneti in panchina, il Russi aveva racimolato 3 punti – frutto di altrettanti pareggi – nelle prime 7 giornate, con un saldo negativo fra gol fatti (5) e gol incassati (10). L’arrivo di Stefano Ferrario ha quantomeno permesso agli arancioni di tornare in corsa per la salvezza, uscendo dalla zona retrocessione e recuperando terreno grazie ai 24 punti raccolti in 17 partite. Il segreto è stato quello di contenere i gol subiti (19), e di aumentare quelli fatti (19).

Al mercato di riparazione è poi arrivato dalla Portuense, dalla Promozione, un certo Silvio Melandri, trentaseienne bomber di caratura, cresciuto nel vivaio arancione prima di prendere il via per una carriera importante, fino ad arrivare alla serie C con le maglie di Fano, Parma, Forlì, e alla serie D, l’anno scorso col Ravenna. A lui, e alla vena di Antonio Salomone (5 gol finora, di cui 3 su rigore), altro attaccante di grandissima esperienza e rendimento, il Russi si aggrappa per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Dunque, dopo i due successi di fila per 1-0 contro Sanpaimola e Granamica, l’undici di mister Ferrario scende in campo domenica a Sant’Agostino in uno scontro diretto che dovrà dire molte cose, e che magari sarà anche da sfruttare, tenuto conto che i padroni di casa sono in un momento di crisi profonda, avendo racimolato appena un punto nelle ultime 6 giornate. È proprio la fase di possesso palla quella a cui si aggrappa il Russi per cercare di raggiungere il traguardo della salvezza.