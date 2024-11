Calcio Eccellenza. Santa Maria e Umbertide. Una giornata di derby

In campo alle 14,30 per la dodicesima giornata di Eccellenza. Angelana-Bastia: derby che vale al Migaghelli. Bastia chiamato a riscattare il ko contro l’Oympia Thyrus, per l’Angelana c’è da ripartire subito dopo il ko contro il Sansepolcro capolista. Tanti ex in campo.

Castiglione del Lago-Terni Fc: dopo le tre vittorie di fila, il Terni Fc non vuole fermarsi. Il Castiglione del Lago però, anche nell’ultima uscita ad Ellera, ha dimostrato di essere in gran salute.

Città di Castello-Pontevalleceppi: vietato sbagliare per il Pontevalleceppi in casa di un Città di Castello alle prese con il passaggio societario. I biancorossi di Polverini vogliono tornare a fare punti dopo il ko con la Narnese.

Narnese-Atletico Bmg: la difesa bunker di Defendi vuole continuare a scalare la classifica al cospetto di una Bmg che non può concedersi passi falsi per non perdere troppo terreno dalla vetta.

Olympia Thyrus-Cannara: dopo le sette vittorie consecutive, il Cannara mette nel mirino il primo posto distante 2 lunghezze, nella giornata in cui il Sansepolcro capolista fa visita al Pierantonio terzo in classifica. I ternani di Sugoni si stanno però confermando mina vagante del campionato come dimostrato anche a Bastia.

Pierantonio-V.A. Sansepolcro: big match al Marinelli. Un punto nelle ultime tre partite per la formazione di Bruni che potrà contare anche sul neo acquisto, l’attaccante classe 2006 Pietro Marinelli, prelevato dalla Pietralunghese. Dopo le ultime due vittorie consecutive, il Sansepolcro non vuole saperne di perdere punti.

Tavernelle-Ellera: sfida molto sentita con Michele Riberti, tecnico del Tavernelle, grande ex, a caccia dei primi punti in giallo verde.

Umbertide Agape-Pietralunghese: altro derby. La compagine di Pierotti vuole avvicinare la vetta ma, in casa, l’Umbertide Agape sa di non poter fare sconti.