Calcio Eccellenza. Scandicci-Mazzola. La carica di Argilli. Provaci Colligiana

Sfida play-off oggi a Scandicci per il Mazzola che in provincia di Firenze cerca la definitiva consacrazione al cospetto di una delle formazioni più quotate del girone. "Partita di alta classifica per bravura dei due club – ha detto Argilli – stiamo bene e abbiamo passato il tour de force di gennaio. Il campo dello Scandicci è simile al nostro ma sappiamo che sarà molto dura. All’andata giocammo molto bene con una ottima prestazione. Ultimamente ne abbiamo fatte di simili, sappiamo che l’avversario è di ottimo livello ma vogliamo giocarcela. Febbraio è un mese importante per noi, abbiamo altri scontri al vertice. Se alla fine di questo mese saremo ancora in queste posizioni potremo giocarcela fino alla fine per il nostro obbiettivo. Le premesse sono buone e non vediamo l’ora di giocare". Impegno casalingo invece per la Sinalunghese che attende la Lastrigiana sul manto erboso del ‘Carlo Angeletti’. Resta in forte dubbio Viligiardi mentre sarà out Bucaletti, entrambi assenti sette giorni fa a Borgo San Lorenzo. Gioca in casa anche la Colligiana che al ‘Gino Manni’ affronta la pericolante Audax Rufina cercando di tornare a vincere per superare un momento poco brillante.