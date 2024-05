Calcio eccellenza. Supercoppa, il Sasso trova la Vis

È tutto pronto, a Riale di Zola Predosa, per la Supercoppa di Eccellenza in programma oggi, alle 17, al ‘Filippetti’. Il trofeo, giunto alla settima edizione, è organizzato dall’associazione ‘Quarto Tempo’ e vedrà sfidarsi Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi, vincitrici rispettivamente del girone A e del girone B di Eccellenza. Entrambe le formazioni disputeranno il prossimo campionato di serie D e, pur non trattandosi di un incontro ufficiale, c’è curiosità nel vedersi sfidare il team di Francesco Salmi e quello di Fabio Malaguti. Anche quest’anno, l’evento organizzato dal gruppo di amici ‘Quarto Tempo’ avrà risvolti benefici: il ricavato del biglietto di ingresso sarà devoluto all’associazione ‘Nati Prima’ di Ferrara che fornisce supporto psicologico e morale e alle famiglie dei bambini ricoverati in terapia intensiva.