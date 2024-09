Calcio Eccellenza. Tanta voglia di riscatto per tutti Match indecifrabile per la Cuoio

L’esordio nel campionato di eccellenza per le formazioni della nostra area (Cuoipelli, Cenaia, Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco) è stato piuttosto avaro di soddisfazioni, è già pungolano i riscatti al secondo round, in vista anche della decisiva partita di Mercoledì per il proseguimento in Coppa Italia. A salvare il consenso per gli addetti ai lavori è stato solamente la squadra di mister Falivena (1-1) raggiunto in casa dal Camaiore dopo il vantaggio di Taraj. La partita odierna del Perignano al Corsini di Fucecchio presenta il rischio della prima trasferta e rimbomberà la sfida del passato per la presenza del grande ex Sciapi ma i Fratres per ora tengono lo scettro di squadra imbattuta avendo pareggiato anche in Coppa col Montespertoli 0-0. Un altro pareggio contro gli uomini di Sarti e per proseguire ci sarebbe il ricorso ai rigori. Partita all’insegna della indecifrabilità quella che si appresta a giocare la Cuoipelli a Castelnuovo Garfagnana che è stata costretta ad annullare l’esordio a causa dell’allerta meteo e battuti precedentemente in Coppa dal Fucecchio 0-1. Gli uomini di D’Addario hanno ceduto alla neo promossa Sestese (0-1)dopo un buon primo tempo affievolendosi nella ripresa ai più rodati fiorentini, meno rinnovati rispetto ai conciari. La cuoio rimane in piena corsa per superare il turno di Coppa Italia ospitando il Pontebuggianese avendo pareggiato in trasferta (1-1) conterà la differenza reti. Torna a giocare ufficialmente al Favilli-Pennati la squadra verde arancio del Cenaia, dopo il derby di Coppa vinto a Ponsacco (0-2) e la trasferta contro al corrazzata neo promossa Viareggio persa (3-2). I ragazzi di Sena di sono battuti alla pari con i padroni di casa e non e bastata la doppietta di Andreotti ed il rigore neutralizzato da Baglini, forse qualche assenza di troppo. Sarà il pimpante Cecina a misurare le prospettive del Cenaia che ha aggiunto alla rosa in settimana il bomber Neri ’96 otto centri nell’ultima stagione con il SD Tavarnelle serie D. Momento delicato per i Mobilieri Ponsacco che dopo il rinnovamento dei quadri tecnici e atletici hanno trovato disco rosso al Comunale in Coppa contro il Cenaia (0-2), e all’esordio in campionato contro la Pro Livorno Sorgenti (0-1). La squadra ha avuto meno continuità e spinta degli avversari ed anche gli infortuni dai recuperi non tanto brevi, per Barsotti, Susini e il porTIere Lampignano stanno creando qualche perplessità. A Certaldo, che non ha giocato domenica causa per il maltempo, mister Macelloni potrà disporre dei nuovi ingaggi il centrocampista Pini ’02 e del portiere Campinotti ’04 e poi seguirà il derby-bis a Cenaia.

Luciano Lombardi