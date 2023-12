Calcio Eccellenza. Tanto gioco e buone azioni . Ma la partita non si sblocca

FUCECCHIO

0

MONTESPERTOLI

0

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni (81’ Zaccagnini), Re ( 50’ Lotti), Lecceti, Malanchi, Nannetti, Mariani (72’ Arapi), Cenci, Andreotti (67’ Badalassi), Rigirozzo, Mhilli. A disp.: Rocchi, Bindi, Tassi, Geniotal, Agostini. All.: Dell’Agnello Lorenzo

MONTESPERTOLI: Onori, Corradi (60’ Trapassi), Marconi, Conti M., Calonaci, Fiaschi, Falconi, Mosti (75’ Anichini), Falconi, Cioni, Maltomini, Leoncini (80’ Marconcini). A disp.: Biotti, Antonini, Chini, Marcacci, Cremonini, Lotti. All.: Sarti Gianluigi

Ammoniti: Malanchi, Fiaschi, Corradi. Arbitro: Marangiu di Livorno, coadiuvato da Smecca di Carrara e Mongelli di Pisa

FUCECCHIO - Partita che non regala tante emozioni né da una parte né dall’altra, gara molto bloccata senza particolari occasioni da gol. Quella più clamorosa capita sui piedi di Falconi nel primo tempo a cui risponde un ottimo intervento di Del Bino. Una partita grintosa ma molto corretta, due squadre che hanno provato a raggiungere i tre punti senza riuscirci. Il risultato finale è un pareggio giusto che rispecchia quello visto in campo con due compagini che si sono equivalse. Con questo punto raggiunto le due squadre si portano rispettivamente a quota 19 e 23 punti. Il Fucecchio si allontana dalla zona play out che dista ora tre misure. Il Montespertoli invece si avvicina alla zona play off occupata dallo Zenith con 23 punti, gli stessi della squadra di mister Gianluigi.