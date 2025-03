Calcio ECCELLENZA. Terremoto Mobilieri, esonerato Tocchini. "Abbiamo richiamato Bozzi»

La partita che i Mobilieri Ponsacco hanno giocato contro i Fratres Perignano che nelle intenzioni era animata da uno spirito fiducioso nel poter centrare un risultato positivo si è tramutato una sconfitta tecnica e agonistica che la dirigenza rossoblù non ha affatto digerito ed il pubblico ha sfollato il Comunale mugugnando contro i rossoblù. Ed è il presidente Valerio Sisti, ancora convalescente per un problema di salute, che ha seguito con la solita passione il match in streaming, con il commento di Matteo Marianini, ad annunciare: "Abbiamo esonerato l’allenatore Leonardo Tocchini e lo staff nelle persone di Samuele Lensi e Andrea Besson. Non è stato rispettato nemmeno il minimo del programma iniziale sostenuto dal mister dove ci è sembrato di notare anche uno scarso coordinamento dello spogliatoio Non possiamo accettare una gara giocata in quello spirito anche nel rispetto della tifoseria. Abbiamo richiamato Francesco Bozzi che conosce la squadra e che io conosco bene e nella stagione di tre anni orsono dopo l’esonero di Polzella fece risalire la squadra. Il vice di Bozzi sarà Leonardo Pertici l’allenatore della Juniores che sta stravincendo il campionato. Ho fiducia in questa accoppiata".

La situazione per i Mobilieri si e complicata a quattro gare dal termine e la speranza della salvezza, (sostenuta soltanto dalla matematica) è una specia di mission impossibile, resta da centrare il quint’ultimo o il quartultimo per poter disputare lo spareggio al Comunale dove la squadra ospitante beneficia di due risultati su tre. Ora, con il cambio in panchina, la società ponsacchina spera di dare la scossa giusta per centrare almeno questo obiettivo.

Luciano Lombardi