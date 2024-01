Calcio Eccellenza Toscana. Asta e Mazzola all’ultimo gol. Cavallini firma il 3-3 finale

ASTA

3

MAZZOLA

3

ASTA TAVERNE (4-3-3): Anselmi; Cinelli, Grassini, Bianchi, Gianni; Mazza, Ceccatelli, Discepolo; Jrad (43’ st Seri), Dieme (32’ st Guidarelli), Bardotti (1’ st Doka).

Panchina: Cicali, Russo, Pugliese, Curcio, Cappelli. Allenatore Bartoli.

MAZZOLA (3-4-3): Florindi; Fabbrini (23’ st Nassi), De Luca, N. Bonechi Begnardi (14’ st Cavallini), Burato, Cruciani, Gianneschi; Pierangioli (28’ st Bartolini), Baroni, Corsi.

Panchina: Cefariello, Majuri, Hoxhaj, Silvestri, L. Bonechi, Tozzi. Allenatore Argilli.

Arbitro Boeddu di Prato (Seneviratna e Finizzola).

Reti: 1’ pt Discepolo (A), 6’ pt Corsi (M), 39’ pt Cruciani (M), 15’ st Gianni (A), 22’ st Mazza (A), 49’ st Cavallini (M).

Note – Ammoniti Cruciani e Gianni; angoli 4-6; recupero: 1’ pt e 5’ st.

UOPINI – Una partita pirotecnica, quella tra Asta e Mazzola che, al triplice fischio, si sono spartiti la posta in palio: 3-3 il risultato finale al campo di Uopini, con i biancocelesti che hanno rimesso in piedi il risultato proprio allo scadere. La partita è scoppiettante fin dai primi minuti, anzi, dai primi secondi, perché ne passano appena 34 che gli arancioblù passano in vantaggio, con Discepolo. Sei giri di lancette e i ragazzi di Argilli pareggiano con Corsi, bravo ad approfittare della ribattuta di Anselmi sulla conclusione di Pierangioli. Gli ospiti prendono coraggio: Bonechi si vede annullare una rete per fuorigioco. E’ quindi l’Asta a sfiorare poi il vantaggio: al 16’ Gianneschi stende in area Discepolo e l’arbitro indica il dischetto, Dieme si fa ipnotizzare da Florindi. Dieci minuti dopo altro gol annullato al Mazzola: è Corsi, su invito di De Luca, a trovarsi in offside. Vantaggio soltanto rimandato: la splendida punizione dello specialista Cruciani (39’) finisce all’incrocio dei pali. Al 42’ in un contatto con Ceccatelli, Corsi cade, l’arbitro fa proseguire.

La ripresa inizia con la parata di Anselmi su Burato, poi gli arancioblù trovano coraggio ed alzano il ritmo: Doka viene steso dubbiamente in area, Gianni, da distanza siderale, carica il sinistro e centra l’incrocio dei pali mettendo a segno un vero e proprio eurogol (15’). Il pareggio galvanizza l’Asta che trova anche la rete del sorpasso: Mazza, al 22’, anticipa tutti sul primo palo e di testa fa 3-2. Il Mazzola sbanda e Doka, per poco, non cala il poker. Nel forcing finale il Mazzola riesce a trovare la triangolazione giusta per liberare Cavallini che, in pieno recupero, segna il 3-3 con il mancino.