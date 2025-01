Calcio Eccellenza Toscana. Castiglionese ko: occasione per le senesi. La Colligiana può allungare in vetta. Il Valentino Mazzola sogna l’aggancio

La sconfitta di ieri pomeriggio della Castiglionese (1-2 con il Lanciotto Campi, l’altro anticipo Antella-Fortis Juventus 2-0) stuzzica l’appetito di Colligiana e Mazzola. I biancorossi, saliti in vetta in coabitazione con lo Scandicci, hanno la possibilità, questo pomeriggio – al Manni arriverà il Signa –, di portarsi a +4 dalla seconda piazza; i biancocelesti di agganciare proprio la Castiglionese. A pestare l’erba del Ceccarelli, la Baldaccio Bruni.

"I ragazzi si sono allenati al meglio, come sempre – le parole del tecnico, Marco Ghizzani –. Mi aspetto una prova di carattere contro un avversario che sta facendo bene e che ormai è consolidato in questa categoria. Per affrontare partite del genere serve avere coraggio, è una cosa che io e il mio staff desideriamo da parte di ognuno. Noi cercheremo sempre di dare continuità ai risultati per proseguire nel nostro percorso, vogliamo stare il più vicino possibile alle squadre che ci precedono".

Fermati, dalla giustizia sportiva, squalificati Taflaj, per tre giornate, Bouhamed e Campatelli per una. Riflettori puntati, poi, sul derby tutto senese tra Sinalunghese e Asta. I rossoblù, reduci da tre pareggi consecutivi e ultimi in classifica devono necessariamente fare punti. Gli arancioblù, che dovranno rinunciare agli squalificati Ceccatelli e Tognetti, rinfrancati dalla vittoria sulla Castiglionese, la scorsa settimana capolista, vogliono dare continuità al loro cammino. A presentare la sfida l’esperto difensore Alessandro De Vitis.

"La settimana è stata serena, grazie anche al successo centrato – ha commentato –. Ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia: ci siamo allenati bene in vista della Sinalunghese. Sarà una partita complessa, lo è stata già in fase di preparazione, avendo loro effettuato molti movimenti di mercato. Ma noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi e ripartire da ciò che abbiamo fatto domenica scorsa per vincere. Battere la Castiglionese è stato importante soprattutto dal punto di vista mentale, abbiamo riacquisito certezze e dimostrato di saper fare determinate prestazioni".

Le altre gare in programma: Affrico-Grassina, Lastrigiana-Nuova Foiano e Scandicci-Rondinella Marzocco. E a proposito di Scandicci, nelle scorse ore, i blues hanno ufficializzato l’arrivo, dalla Nuova Foiano, dell’ex Mazzola e Lornano Badesse, Tommaso Corsi, attaccante classe 2001.