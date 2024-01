Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola fa il pieno di rabbia. Sacconi mette le ali al Terranuova

MAZZOLA

0

TERRANUOVA T.

1

MAZZOLA: Florindi, Nassi, Gianneschi, De Luca, Bonechi N., Silvestri (65’ Silvestri), Corsi, Cruciani, Baroni (65’ Hoxhaj), Burato, Pierangioli (70’ Cavallini).

Panchina: Cefariello, Bonechi L., Landozzi, Tozzi, Majuri, Begnardi. Allenatore Argilli.

TERRANUOVA TRAIANA: Antonielli, Minatti, Marini, Cioce, Saitta, Mannella (85’ Mascia), Taflaj (76’ Petrioli), Privitera (68’ Bega), Ortiz Lopez (68’ Ceppodomo), Massai, Sacconi.

Panchina: Fedele, Arnetoli, Cappelli, Viganò. Allenatore Becattini.

Arbitro Bulletti di Pistoia (Nannipieri – Gentili).

Rete: 87’ Sacconi.

Note – Ammoniti: Cruciani, Privitera, Cioce. Recupero: 1’ e 6’.

SIENA – Sconfitta di misura per il Mazzola che cade a Cerchiaia battuto dal Terranuova Traiana dopo un match vibrante e condizionato dagli episodi. La prima iniziativa è biancoceleste: al 9’ va al tiro Pierangioli, murato, la respinta è per Burato che manda a lato. Il Terranuova risponde con Massai cerca il tiro di prima intenzione mandando fuori. Giunti a metà ripresa ci provano Privitera, tiro sul quale Florindi si distende, e Taflaj, che al 36’ si aggiusta la palla per una conclusione che esce. La ripresa è più vivace. Al 55’ primo sussulto direttamente da calcio piazzato, Cruciani indirizza bene ma la barriera devia. Al 64’ proteste senesi: Corsi si invola verso la porta, salta Antonielli che lo stende. Tutti attendono il rigore che però non arriva. Al 69’ nuovo scatto in avanti dei biancocelesti, Pierangioli sterza sul mancino e serve Bartolini a rimorchio, il tiro del centravanti è murato da Cioce. Il Mazzola continua ad attaccare la subisce gol nella maniera più beffarda: all’87’ un rinvio di Marini trova impreparato De Luca che permette a Sacconi di inserirsi e battere Florindi per l’1-0. Le polemiche non finiscono qui: un tiro di Gianneschi viene respinto da Saitta. Per il Mazzola con il braccio, per Bulletti no. Nel recupero il Mazzola mette tanti palloni in area, la difesa aretina tiene.