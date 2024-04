Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana ci prova, l’Asta Taverne non può sbagliare. Duro impegno per una Sinalunghese in zona pericolo

Si gioca le residue speranze di entrare nei play-off la Colligiana che fa visita al Terranuova Traiana, in piena corsa per il secondo posto e miglior difesa del girone con appena 12 reti subite. Per i biancorossi, reduci da un ottimo momento di forma, c’è un solo risultato possibile per tenersi aperta l’eventualità di una post season. Si gioca tantissimo anche l’Asta che attende a Uopini la Rondinella Marzocco, squadra che in questo momento è fuori dalla zona play-out con soli due punti di vantaggio sui ragazzi di Bartoli. "Dal punto di vista emotivo è stata una settimana intensa. Viviamo tutto passo per passo, la squadra sa bene l’importanza di questa partita. E’ giusto e normale che ci sia pressione ma dobbiamo anche pensare al cammino che abbiamo fatto. Non era scontato che riuscissimo a giocarsi la salvezza fino all’ultimo, invece adesso abbiamo questa occasione.- ha detto il tecnico arancioblu -. Vogliamo arrivare a giocarci la salvezza diretta nell’ultima partita contro la Colligiana, se facciamo quello che dobbiamo fare questo obiettivo lo raggiungiamo" ha dichiarato il mister. In settimana sono arrivate buone notizie anche dall’infermeria: "Stiamo recuperando le piccole difficoltà fisiche che abbiamo. Ceccatelli e Di Renzone si avviano ad essere disponibili e anche le criticità riscontrate dopo la partita contro lo Scandicci si sono risolte". La Sinalunghese ha sulla carta un impegno molto complesso visto che al ‘Carlo Angeletti’ arriva il Signa. I rossoblu di mister Pezzatini (nella foto Viligiardi), sconfitti 3-1 sette giorni fa a Colle Val d’Elsa, sono infatti ancora invischiati nella lotta per evitare i playout. Il vantaggio sulla zona caldissima resta di tre punti e urge provare ad invertire la rotta già a partire da oggi. A Marini e compagni la vittoria manca da gennaio, poi complici infortuni, sfortuna e anche demeriti propri si è spento qualcosa. Potrebbe rivedersi uno tra Fiaschi e Iasparrone in attacco dal 1’ insieme a Bucaletti.

g.d.l.