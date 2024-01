Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana è chiamata a risollevarsi. Con il Baldaccio Bruni vietato sbagliare

Serve una vittoria. A tutti i costi. Non ci sono altre opzioni, per la Colligiana, nel match di domani contro il Baldaccio Bruni, in programma al ‘Saverio Zanchi’ di Anghiari a partire dalle 14.30. La sconfitta di domenica contro il Signa 1914, che a questo punto sembra l’unico possibile avversario della capolista Siena, ha inferto un duro colpo a livello morale ai biancorossi, oltre a danneggiare non poco la classifica: il settimo stop stagionale ha scaraventato la squadra allenata da mister Giacomo Chini al decimo posto, a quattro punti di distanza dalla zona play off. Se ancora non sta suonando un allarme, per lo meno la preoccupazione è salita a livelli notevoli: dopo l’apparente resurrezione di dicembre, infatti, la Colligiana sembra aver perso la capacità di vincere. L’ultima vittoria risale all’1-0 contro il Pontassieve ultimo della classe del 7 gennaio, e lo scontro con il Baldaccio Bruni potrebbe essere l’ultima opportunità per tornare ad avvicinarsi alle posizioni che garantiscono gli spareggi per la promozione. A questo punto, però, con una stagione apparentemente compromessa, lo sguardo finisce per andare più all’indietro che in avanti: la prima posizione dei play out dista sei lunghezze, ed è attualmente occupata dal Rufina, che arriverà a Colle, probabilmente con la bava alla bocca, la prossima settimana. Per la Colligiana è fondamentale non trasformare quella sfida in uno scontro diretto. Per riuscirci, però, è indispensabile ritrovare la via del gol: nelle ultime sei partite i biancorossi hanno segnato appena tre gol, e la partita contro il Signa ha visto i soli tiri in porta negli ultimi cinque minuti. Troppo poco. E’ indispensabile un cambiamento immediato, prima che sia troppo tardi.

Marco Brunelli