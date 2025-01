Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese spaventa i primi della classe

CASTIGLIONESE 0 SINALUNGHESE 0

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna (90’ Evangelisti), Cavallini, Gori M. (85’ Bergoglio), Cecci, Menci R., Berneschi, Priorelli, Adami, Minocci, Da Silva (50’ Scichilone). Panchina: Antonielli, Viciani, Parisi, Falomi, Nocentini, Brilli. Allenatore Fani.

SINALUNGHESE: Marini, Ferrante, Dei, Palacio, Corsetti (80’ Celestini), Celli, Bardelli (70’ Canapini), Salvestroni, Stefanazzi, Tacchini (55’ Meoni), Redi (85’ Dieme). Panchina: Noli, Landi, Bucaletti, Parri, Pucillo. Allenatore Benedetti.

Arbitro: Carnevali di Prato. Note: Ammoniti: Menci, Bergoglio.

OLMOPONTE (AR) – La Sinalunghese torna dalla trasferta di Arezzo, in casa della capolista Castiglionese, con un punto prezioso per il morale anche se la classifica è rimasta sostanzialmente invariata.

Il paradosso è che dal testa coda di ieri i rossoblù di Benedetti escono con l’amaro in bocca per una sfida che avrebbe potuto prendere un’altra direzione se Redi avesse segnato il rigore concesso al 17’ del primo tempo e respinto da un super intervento del portiere di casa Balli che ha negato la gioia all’attaccante rossoblù. Nel secondo tempo, complice il campo molto pesante per la pioggia, di occasioni ce ne sono state meno e le due squadre si sono spartite la posta in palio prendendosi un punto a testa.