Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese ha ingaggiato l’attaccante Martin Stefanazzi

Dopo debutto nella partita di domenica scorsa contro lo Scandicci la Sinalunghese ha annunciato ieri l’ingaggio dell’attaccante italo argentino Facundo Martin Stefanazzi (nella foto), nato nel 1999 a Buens Aires e che, ormai da cinque anni, gioca stabilmente in Italia. Ultima squadra il San Cataldo in Eccellenza lucana dove con 15 gol ha contribuito a far arrivare la squadra ai play off nazionali per la promozione in serie D sfumata contro l’Amalfi. Terminato il campionato di Eccellenza il giocatore si è poi trasferito in Estonia per giocare in estate la serie A locale. Terminato a novembre il campionato estone Stefanazzi ha raggiunto l’accordo con la Sinalunghese ma ha potuto debuttare solo nell’ultimo turno per motivi regolamentari (provenendo da un campionato professionisti devono passare 30 giorni dall’ultima partita giocata). "Sono contento di essere qui – dice il centravanti – sono un attaccante che cerca sempre il gol ma che fa anche movimento per i compagni. Il gruppo è buono e vedo la giusta voglia nei ragazzi per riprenderci dopo questo momento difficile. In Estonia è stata un esperienza diversa ma sicuramente formativa. Sono però felice di essere tornato in Italia, dove mi trovo a mio agio. A Sinalunga mi sto trovando bene e spero di dare il mio contributo già dalla prossima". L’arrivo di Stefanazzi è coinciso con l’addio, dopo qualche presenza, del centravanti portoghese Gomes, che non era nelle migliori condizioni fisiche e per questo ha già salutato. Domenica contro la Lastrigiana tornerà intanto la mezzala Viligiardi assente contro lo Scandicci per squalifica.