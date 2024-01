Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese conquista un ottimo pari

CASTIGLIONESE

0

SINALUNGHESE

0

CASTIGLIONESE: Ubirti, Viciani, Giorgi, Mbounga Kameni, Menchetti, Menci, Borghesi, Minocci, Falomi, Ricci, Talladira. Allenatore Fani.

SINALUNGHESE: Marini, Celestini (86’ Ghini), Corsetti, Salvestroni (75’ Aidini) Ferrante, Ibojo, Bardelli, Viligiardi (81’ Bencini), Iasparrone (88’ Fiaschi), Bucaletti (62’ Cicali), Chiti. Allenatore Pezzatini.

Arbitro Cambia di Nichelino.

Note – Ammoniti: Salvestroni, Bucaletti, Viligiardi.

CASTIGLION FIORENTINO – Buon punto per la Sinalunghese che impone il pari alla Castiglionese: ottimo il primo tempo dei rossoblu di Pezzatini, orfani di Canapini, mentre più combattuta la ripresa. Al 22’ Iasparrone va al tiro ma Ubirti compie il miracolo deviando la palla sull’interno del palo. Dopo un minuto nuova occasione per Iasparrone che gira la sfera a lato a un soffio dalla porta. Il forcing rossoblu prosegue e al 29’ Salvestroni tira da ottima posizione ma la palla è deviata. Nel finale pericoloso anche Viligiardi che colpisce a botta sicura alto sulla traversa. Nella ripresa i rossoblu arretrano il baricentro e la Castiglionese si fa pericolosa al 62’ con Marini autore di una grande parata. Nel finale, con le squadre molto stanche, ci prova ancora Viligiardi a sfruttare un errore in disimpegno del portiere avversario ma non è fortunato.