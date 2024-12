Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese piazza un altro colpo. Ecco il centravanti Louis Jerome Dieme

Non vuole lasciare nulla di intentato la Sinalunghese dopo un girone di andata complicatissimo chiuso con 11 punti, tre allenatori e l’ultimo posto in classifica del girone B di Eccellenza Toscana. Ieri il club rossoblu ha ufficializzato il secondo colpo in attacco in pochi giorni per dopo aver fatto esordire domenica scorsa l’attaccante Facundo Stefanazzi.

Si aggiunge alla rosa di mister Benedetti il centravanti Louis Jerome Dieme (nella foto) che lo scorso campionato ha contribuito in modo determinate alla salvezza dell’Asta Taverne con 9 gol nel solo girone di ritorno. Dieme dopo la crescita nelle giovanili della Roma agli ordini di De Rossi senior ha fatto il salto tra i grandi nell’Arezzo in serie D contribuendo alla promozione in C nel campionato 2013/2014 per poi disputare altre sette stagioni in D tra Fondi, Flaminia, Città di Castello, Rieti, Nocerina, Gela e poi giocare a Macerata, Lamezia ed appunto a Siena nell’Asta. In estate Dieme aveva ceduto alle sirene della Sansovino in Promozione ma poi la squadra di mister Chini ha deciso di puntare sull’ex Siena Fc Leonardo Granado liberando quindi un posto in attacco. Con Dieme il reparto offensivo della Sinalunghese è a questo punto completo con il giovane e confermato Fiaschi, l’esterno Redi, l’argentino Stefanazzi, il bomber Bucaletti (ancora infortunato) e appunto il senegalese classe 1992. Da valutare adesso la posizione di Ceppodomo, arrivato in estate dal Terranuova Traiana ma poco impiegato tra infortuni e squalifiche. Domenica contro la Lastrigiana, per la prima giornata di ritorno, oltre a Dieme tornerà anche la mezzala Viligiardi, che era assente contro lo Scandicci per squalifica.