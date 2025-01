Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne senza alcuna paura con lo Scandicci. Mazzola-Foiano. Sinalunghese a casa Castiglionese

Il nuovo anno per l’Asta Taverne inizia con lo Scandicci per il match valido per la 17esima giornata del campionato di Eccellenza. Nella pausa di un weekend, dovuta ai festeggiamenti natalizi, gli arancioblè si sono concentrati più che mai nel lavoro sul campo. "Ci siamo allenati bene e abbiamo concesso qualche giorno di stacco - ha raccontato l’allenatore, Stefano Bartoli (nella foto) -. Siamo rientrati bene e vogliosi, abbiamo buone sensazioni. In questi giorni abbiamo anche svuotato l’infermeria, fatta eccezione per Pittalis anche fermo per una contusione ma anche lui è sulla via del recupero".

L’anno dell’Asta si apre in trasferta contro lo Scandicci, una delle squadre migliori del girone, attualmente in terza posizione in classifica. "È una partita stimolante, loro esprimono forse il miglior gioco del campionato ed è piacevole incontrare formazioni così. Noi affrontiamo con tranquillità partita per partita e sono sicuro che sarà una bella sfida. Nel 2025 dobbiamo riprendere da dove avevamo lasciato. Le prestazioni contro Antella e Colligiana ci fanno ben sperare, quella è la giusta mentalità". Il fischio d’inizio è previsto per le 14,30 al campo sportivo Bartolozzi, a dirigere l’incontro sarà Nieddu coadiuvato da Liberatori e Moriconi.

Impegno casalingo invece per il Mazzola che attende il Foiano dei tanti ex per riscattare il passo falso di Campi Bisenzio. "Nonostante qualche assenza stiamo bene – ha detto alla vigilia mister Marco Ghizzani – e siamo in crescita. Aspetto un salto di qualità da un punto di vista della concentrazione negli ultimi minuti. Giocheremo per vincere come credo anche il Foiano. Sarà una partita aperta contro un avversario che ci conosce ma sono convinto che ce la giocheremo con le nostre certezze. Dopo le feste ho visto bene i ragazzi, molto concentrati e pronti".

Infine la Sinalunghese che va in casa della capolista Castiglionese per un testa coda sulla carta proibitivo ma non impossibile. Poi le due sfide casalinghe di fila contro Affrico (domenica 12) e Asta Taverne sette giorni più tardi. Infine la trasferta di Grassina domenica 26. Dodici punti in palio che potrebbero rilanciare le ambizioni di una squadra che ha cambiato molto e che si affida al duo Dieme-Stefanazzi in attacco.