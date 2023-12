Calcio Eccellenza Toscana. Le strade di Mazzola e Alessi di dividono. L’attaccante passa al Castiglione del Lago

Il Mazzola ha salutato Federico Alessi (nella foto). La società biancoceleste ha annunciato la cessione delle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2004, passato all’Asd Castiglione del Lago, squadra che milita nel campionato di Eccellenza umbra: per il giocatore si è trattato di un ritorno avendo disputato due anni con i Giovanissimi regionali con 32 reti firmate e la vittoria del campionato. Con la maglia del Mazzola Alessi ha segnato 2 reti in 14 presenze tra campionato e Coppa. Prosegue intanto la preparazione della squadra di Argilli che tornerà in campo domenica 7 gennaio, sul campo della Lastrigiana. Sei gli impegni che attendono Fabbrini e compagni il prossimo mese: mercoledì 10 gennaio andrà in scena la gara Mazzola-Firenze Ovest, domenica 14 Sinalunghese-Mazzola, domenica 21 Mazzola-Terranuova Traiana, mercoledì 24 Asta-Mazzola, domenica 28 Mazzola-Pontassieve.