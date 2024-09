Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola e Asta: la felicità del tecnici Ghizzani e Bartoli

Una bella vittoria, quella del Mazzola sul difficile campo della Nuova Foiano, squadra allenata dal fresco ex Argilli. I ragazzi di Ghizzani si sono imposti 2-0, grazi alle reti di Camilli e Boumarouan. "Siamo stati più spigolosi e pungenti – le parole del tecnico biancoceleste –: in questa categoria, meglio essere più scorbutici che ‘bellini’. Siamo contenti per questa prima vittoria: se la squadra riesce a essere scorbutica e mantenere gli attributi, sempre forti e costanti, avremo un’arma in più per questo campionato. I ragazzi hanno espresso tutti volontà e hanno da parte mia piena fiducia, anche chi non è entrato oggi. Ci portiamo a casa questi tre punti e già da oggi iniziamo a lavorare alla partita contro l’Asta di domani (ritorno Coppa Italia)". Il Mazzola, dopo due giornate, si trova a un passo alla vetta, a -2 dal Signa che ha centrato due successi su due.

Quattro le lunghezze anche dell’Asta che domenica ha conquistato un punto prezioso contro lo Scandicci, altra candidata alla vittoria del campionato. "Un punto che ci rende felici – il commento del mister arancioblù, Stefano Bartoli –, anche per come è andato il secondo tempo: loro hanno attaccato e creato qualche situazione pericolosa, i ragazzi sono stati bravissimi a tenere duro e a ribattere colpo su colpo e portarsi a casa questo 0-0. Anche graie a Cefariello che in un paio di occasioni ha salvato il risultato". La squadra ha lanciato tanti segnali positivi. "Sì, nel primo tempo anche dal punto di vista del gioco – le parole del tecnico –: abbiamo provato a costruire qualcosa in più. Nel secondo poi ci siamo allungati, abbiamo cercato troppo la verticalità, poco il lavoro sulle seconde palle". Se la prova della difesa è stata ottima, davanti qualcosina si è inceppato. "Abbiamo perso Camara dopo 25 minuti, Bandini è entrato a freddo, ma ha fatto veramente un bel lavoro, ha lottato tanto contro i due forti centrali dello Scandicci, non siamo stati bravi ad accompagnarlo" ha chiuso Bartoli. Ha centrato il primo successo stagionale la Colligiana, che ha subito riscattato la sconfitta dell’esordio, proprio contro l’Asta. I biancorossi hanno espugnato il campo del Grassina, grazie alla bella rete di Corcione (nella foto). Altra domenica amara, invece, per la Sinalunghese, incappata nel secondo ko consecutivo e al momento sola in fondo alla classifica. La Colligiana, per la Coppa, farà visita al Certaldo mercoledì 25 settembre, alle 20,45 (domani il Certaldo dovrà recuperare la sfida con la Massese). La Sinalunghese ospiterà la Baldaccio.