Calcio Eccellenza Toscana. Sinalunghese largamente incompleta, ma arriva un pareggio utile

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Buscè, Zoppi, Bettoni, Marucelli, Gurioli, Mearini, Noferi, Piazze (40’st Paternò), Torricelli (16’st Baggiani), Morozzi (25’st Parrini).

Panchina: Moretti, Calzolai, Salvadori, Lo Bosco, Niccoli, Razzauti. Allenatore Magera.

SINALUNGHESE: Marini, Bardelli, Ghini (44’st Piccardi), Ibojo, Ferrante, Corsetti, Chiti (22’st Ajdini), Salvestroni, Iasparrone (25’st Fiaschi), Cicali, Bencini.

Panchina: Scaccini, Canapini, Della Lena, Viligiardi, Landi, Bucaletti. Allenatore Pezzatini.

Arbitro Norci di Arezzo.

Note – Ammoniti: Bettoni, Gurioli, Bencini.

BORGO SAN LORENZO – Nella terza partita in una settimana la Sinalunghese pareggia a Borgo San Lorenzo dopo una gara priva di acuti. Pesantissime le assenze in casa dei due migliori giocatori, Bucaletti e Viligiardi ma sia il debuttante Ghini che il rientrante Ibojo tornato come centrocampista davanti alla difesa hanno giocato una buona gara. Nel primo tempo la partita nel Mugello è zero occasioni per entrambe le contendenti occupate a evitare di dare spazio agli avversari invece di cercare la via del gol. Tanti falli a centrocampo e solo un paio di tiri da fuori area di Cicali e un paio di cross senza esiti importanti per la Fortis.

Nella ripresa i locali esauriscono la loro spinta nei primi minuti e poi lasciano il campo ai rossoblu limitandosi a cercare il contropiede. Cicali tira senza fortuna al 56’ e 58’ e poi impegna su punizione il portiere della Fortis al 60 ‘ che in tuffo respinge. I tentativi di contropiede dei borghigiani si infrangono su Ferrante e Corsetti sempre attenti e l’unica vera palla gol dell’incontro arriva all’80’ con Cicali che batte dal limite esterno dell’area biancoverde una bella punizione sulla quale Morandi si supera e con una parata molto impegnativa devia la sfera in angolo negando alla Sinalunghese la gioia del gol.