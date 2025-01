Calcio Eccellenza Toscana. Vecchiarelli segna e il Mazzola si illude. Antongiovanni regala il pari alla Rondinella

RONDINELLA

1

MAZZOLA

1

RONDINELLA: Pecorai, Fantechi (77’ Perini), Migliorini, Mazzolli, Bartolini, Ciardini (63’ Noviello), Agrello (63’ Piras), Di Blasio, Vezzi, Baldesi (90’ Giorgelli), Bencini (63’ Antongiovanni).

Panchina: Bertini, Falciani, Travaglini, Giorgelli, Sciatti. Allenatore Tronconi.

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Zanaj, Bonechi, Fiaschi, Rocchetti, Geraci, Bouhamed, Borri (73’ Oitana).

Panchina: Masiero, Papini, Turillazzi, Radice, Ghiozzi Pasqualetti, Zeppi, Leonardi, Iacoponi Allenatore Ghizzani.

Arbitro Iglio di Pistoia (Scanu - Venturi).

Reti: 56’ Vecchiarelli, 81’ Antongiovanni.

Note – Ammoniti: Ciardini, Bencini, Baldesi, Bartolini, Bonechi, Fiaschi.

FIRENZE – Finisce 1-1 la sfida tra Rondinella e Mazzola. Dopo la bella contro la Baldaccio Bruni, i ragazzi di Ghizzani si presentano privi di Camilli, Forconi, Papi e Iacoponi. La Rondinella parte fortissimo, al 2’ Bencini vince un rimpallo in area cercando Vezzi con un traversone basso, Bonechi salva in angolo. Il Mazzola risponde al 13’, Bouhamed recupera palla a centrocampo allargando per Vecchiarelli, il traversone è salvato da Mazzolli in angolo. Al 26’ azione insistita del Mazzola: sul corner incornata di Campatelli che non inquadra lo specchio della porta. Rondinella con Mazzolli che pesca l’incornata di Ciardini che esce sul fondo. Nel finale palla gol per il Mazzola: Bouhamed confeziona un prezioso recupero, Fiaschi manda Vecchiarelli a tu per tu con Pecorai che compie un miracolo. La ripresa si apre con un pericoloso appoggio di Vezzi, Zanaj salva. A 51’ la gara si sblocca: punizione di Geraci, la respinta è preda di Vecchiarelli che trova il destro vincente. Non succede più nulla fino all’81 quando Antongiovanni, fortunato nel vincere un rimpallo, riesce a concludere verso la porta per la rete che vale il punto dell’1-1.