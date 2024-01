Calcio Eccellenza. Vis Nova e Leon. Scatta il derby. Ardor con Oltrepò

Con la prima giornata del girone di ritorno scatta anche la seconda parte della stagione dei campionati regionali. E in Eccellenza è già tempo di derby brianzolo nel girone B tra la Vis Nova e una Ac Leon che punta senza mezzi termini a vincere il campionato specie dopo lo sprint finale nell’andata grazie al quale ha rosicchiato preziosi punticini alle lepri Mapello e Sondrio.

La società di Vimercate non ha lesinato anche in sede di mercato chiuso nei giorni scorsi con un tris finale a partire dall’espertissimo portiere Paolo Acerbis (foto), 43 anni a maggio, che aveva iniziato la stagione in D alla Tritium. Alle nostre latitudini lo ricordiamo anche per una breve parentesi a Seregno in serie D. In difesa dal Muggiò arriva Tommaso Sacchini, mentre dalla Luparense l’Under classe 2005 Tommaso Ferrara per il centrocampo. Ora c’è davvero tutto per ritornare dove la società vuole.

A Giussano il primo esame, con un orecchio a Muggiò (altra società molto attiva a livello di mercato a dicembre con otto new entries) dove sempre alle 14.30 è impegnata proprio la capolista Mapello. Senza gol l’anticipo di ieri tra Lemine e Olginatese. Nel girone A riparte la caccia ai playoff per l’Ardor Lazzate che ospita l’Oltrepò dopo aver annunciato proprio alla vigilia un altro attaccante, il classe 2004 di scuola Como Edoardo Duchini che il girone di andata lo ha giocato alla Castellanzese in serie D collezionando otto presenze.

Gioca in casa anche la Base che a Seveso riceve il Football Club Milanese, mentre va a Besozzo il Meda contro il Verbano. Nell’unico anticipo di ieri il Saronno sbanca Vergiate 2-1.

Ro.San.