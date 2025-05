Calcio femminile. Camp a Uopini per le ragazze. Organizza la Robur

Arriva l’estate e anche il campo estivo del Siena Calcio Femminile. Il camp si svolgerà negli impianti sportivi di Uopini, quartier generale, in questa stagione delle squadre bianconere. I camp, aperti a tutte le ragazze nate dal 2009 al 2018, si sbolgeranno in due diverse settimane: quella dal 16 al 20 giugno e quella dal 23 al 27 giugno. Il costo è di 175 euro per una sessione e di 320 euro per entrambe le sessioni. Il Siena Cf ha previsto anche la promo ‘Porta un’amica’: se una tesserata del club bianconero porta un’amica, entrambe riceveranno uno sconto del 10 per cento sulla quota. La stessa quota include: il kit di allenamento; un pranzo di qualità e la merenda; l’attestato di partecipazione; gli allenamenti guidati da tecnici qualificati. Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 10 giugno. E’ possibile pagare tramite bonifico bancario sull’Iban IT67Q0867371880000000917778 oppure con carta o bancomat direttamente agli impianti sportivi di Uopini. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 377.3792954. "Unisciti a noi per un’estate fatta di calcio, amicizia e divertimento in bianconero!" il messaggio del Siena Cf.