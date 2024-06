CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA. Lesmo “asfalta“ anche Sansovino e vola in finale di Coppa

C’è solo l’Ascoli tra il Lesmo e la conquista della Coppa Italia Eccellenza di calcio femminile. Sì, perché anche nella semifinale dello scorso weekend in Toscana contro il Sansovino non c’è stata ancora una volta storia.

Risultato finale di 3-0 per le brianzole e pass per la finalissima in tasca che si disputerà sabato pomeriggio a Firenze allo stadio “Gino Bozzi“. Quindi una nuova trasferta in terra toscana per le ragazze di Ruggeri sempre più sul pezzo e mai sazie di una stagione fin qui clamorosa.

Contro il Sansovino serve un bel gol in acrobazia di Erika Pirovano Rotini a sbloccare il match e di fatto a mettere tutta in discesa la strada per le ragazze in maglia grigia. Possenti raddoppia anche se buona parte del merito è di Buttò. Fissa il punteggio finale Postiglione dagli 11 metri grazie al penalty conquistato da Dell’Oro. Festeggia in anteprima l’Ascoli visto che la vittoria della Coppa, da regolamento, regala un posto in Serie C e con il Lesmo che la promozione l’ha già conquistata in campionato con un cammino perfetto di 30 gare e 30 vittorie questo privilegio passa alle marchigiane che nella semifinale hanno eliminato di misura il Cosenza col punteggio di 2-1.

Ro.San.