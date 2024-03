Calcio femminile, in evidenza la Recanatese. Cinque ragazze convocate al Trofeo delle Regioni

Se la prima squadra della Recanatese ha vissuto giorni migliori, il vivaio continua a regalare soddisfazioni. Le "girls" stanno andando alla grande e le Under 17 dopo aver sbancato Terni e battuto 2-0 il Bari al Tubaldi vedono anche "riconosciute" le qualità con cinque giallorosse convocate nella rappresentativa del Torneo delle Regioni che prenderà il via domani in Liguria. L’allenatore Antonio Censi ha voluto con sé Ilaria Borghiani (portiere del 2008), Miriam Cecchini (centrocampista del 2007) e le punte Caterina Baldassarrini e Ludovica Perugini del 2007 e Teresa Campanella del 2004. Solo la Jesina eguaglia lo stesso numero di convocate e tutte sono pronte a vendere cara la pelle. Riprende, dopo oltre 20 giorni di sosta il cammino della Primavera 4 di Dottori che domani alle 10,30 riceverà il Messina, terz’ultimo nel girone B.