Calcio femminile. La Reggiana stronca il Modena: 3-0

Seconda vittoria in altrettante partite per la Reggiana nella prima fase della Coppa Italia femminile di Eccellenza. Dopo il 6-1 esterno con la formazione parmense del Fraore, le granata hanno la meglio con un netto 3-0 in un altro match in trasferta contro il Modena: ad aprire le marcature Tinelli, nuovamente a segno dopo il tris del turno d’esordio, prima della doppietta di Massa, che ha strappato gli applausi del pubblico con una splendida parabola su calcio da fermo che ha terminato la propria corsa all’incrocio dei pali e che è valso il raddoppio.

Il modo migliore, dunque, per preparare l’esordio in campionato, in programma domenica prossima alle 15,30 sul campo delle bolognesi del Fossolo 76. Per concludere il girone di Coppa, invece, manca solo il match con le forlivesi dell’Union Sammartinese, rinviato dopo il maltempo che ha colpito una decina di giorni fa la Romagna. "La squadra ha messo in atto un buon calcio e meritato la vittoria. Abbiamo cercato di esprimere il nostro calcio attraverso le giocate e concluso con 3 gol davvero di pregevole fattura" è il commento di mister Bazzini. Esordio col botto, invece, per l’Under 19, che travolge 11-0 il malcapitato PGS Smile nella prima giornata del campionato di categoria: sugli scudi Persona, autrice di un pokerissimo, mentre a completare lo score sono le doppiette di Barbierio e Benassi, oltre alle singole di Gilioli e Propato.

Foto: in piedi, da sinistra Ravanetti, Zisa, Pizzera, Fontanelli, Tinelli, Bazzani.

In basso: Cavazza, Cavandoli, Cocconi, Parizzi, Benozzo